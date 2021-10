Salvini: “Mozione per sciogliere Forza Nuova? Pericolo fascista lo vede solo Letta”

Scioglimento Forza Nuova, Salvini: “Il pericolo fascista lo vede solo Letta”

“Il pericolo fascista lo vede solo Letta”: così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti a proposito della mozione presentata dal Pd, e sostenuta da M5S e Leu, che chiede al governo di sciogliere Forza Nuova.

“Siamo a disposizione per un documento comune affinché metta fuori gioco tutti i movimenti eversivi di destra e di sinistra. Se si vuole fare un lavoro serio si metta fuori legge chiunque usi la violenza come azione politica” ha aggiunto il leghista, sottolineando appunto che il “pericolo fascista lo vede Letta con qualche parlamentare del Pd”.

“Se invece vogliamo fare campagna elettorale su Roma chiediamoci come mai Lamorgese non ha fermato questi che hanno fatto casino” ha continuato il leader del Carroccio in un mercato popolare di Roma dove si è recato per la campagna elettorale in vista del ballottaggio delle comunali.

“Dimissioni della Lamorgese? No, però chiedo faccia il ministro visto l’aumento di sbarchi e di reati” ha affermato l’ex ministro dell’Interno.

Mentre sulla possibilità che la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni possa guidare il centrodestra alle prossime elezioni politiche, Salvini ha tagliato corto rispondendo: “Non mi interessano queste domande”.