Salvini: “La parabola di Conte è bella che finita”

“Iniziamo sabato in piazza San Giovanni la raccolta di firme per l’elezione diretta del capo dello stato, abolizione dei senatori a vita, e poi una legge elettorale maggioritaria, chi prende un voto in più vince”, ha detto Matteo Salvini parlando di fronte alla Cassazione, dove la Lega ha presentato tre proposte di legge. “Un’iniziativa di democrazia, di efficienza e di futuro e concretezza”, ha aggiunto Salvini.

Matteo Salvini ha poi aggiunto perentorio: “La parabola di Conte è bella che finita. Lo vedo confuso, da 5 giorni dice tutto e il contrario di tutto ma evidentemente c’è qualcosa che non torna. Chiedeva chiarezza da me ora il popolo chiede chiarezza a lui”.

