Salvini: “Andrò a Mosca? Da lunedì tutto è possibile”

“Alla sola idea che andassi a Mosca hanno minacciato inchieste e accuse, da sinistra polemiche di ogni tipo, io sto continuando a lavorare per la pace, non è un mio diritto ma un mio dovere, sto parlando con russi, turchi cinesi, americani e continuo a farlo”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato a Mattino 5 su Canale 5.

Andrà a Mosca? “Fino a domenica mi occupo di Italia, da lunedì prossimo tutto è possibile, Renzi e Di Maio chiacchierano, mi criticano ma non muovono un dito. Andare a Mosca? Ne riparliamo da lunedì prossimo”, ha detto Salvini.

“Domenica prossima votano milioni di italiani per eleggere 1000 sindaci e, votando si a 5 referendum, migliaia di italiani possono cambiare la giustizia. Fino a domenica dunque mi occupo di Italia. Ma da lunedì, nel nome della pace, continuo. Se lo facessero Letta e Di Maio gli batterei le mani, ma invece non fanno nulla se non criticare me”, aggiunge.