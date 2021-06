Salvini si toglie la mascherina e la usa per asciugarsi il sudore e pulirsi la bocca | VIDEO

Matteo Salvini si toglie la mascherina e la usa per asciugarsi la fronte grondante di sudore e per pulirsi la bocca. Lo spettacolo, poco edificante, che ha come protagonista il leader della Lega è andato in scena sul palco del caldo paesino di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, dove il leghista si trovava per un breve tour elettorale. E così, di fronte alla platea di persone, Salvini non solo si è tolto la mascherina, che ricordiamo è ancora obbligatoria anche all’aperto, ma l’ha anche utilizzata a mo’ di fazzoletto tergisudore.

Matteo Salvini, in tour a Siderno in Calabria, e il corretto utilizzo della mascherina. pic.twitter.com/kSLm1GLmOS — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 22, 2021