Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite ieri a Carta Bianca, il programma di approfondimento in onda su Rai3, ha risposto in modo polemico alla conduttrice Bianca Berlinguer che lo ha incalzato a proposito del Mes.

“Se le vuole il Mes se lo prenda e se lo paghi”, ha risposto Salvini alla conduttrice, che gli chiedeva perché il Carroccio insiste sull’inopportunità di ricorrere al Fondo salva Stati per finanziare la Sanità dopo l’emergenza Coronavirus. “Io faccio domande”, gli fa notare Berlinguer. Dopo aver accusato la giornalista di non farlo parlare, Salvini attacca Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport: “Mi sta dando sul cretino”, dice sempre a proposito dell’uso del Mes.

In un altro momento della puntata il segretario leghista ha commesso una “gaffe” sul plexiglas a scuola, ma Bianca Berlinguer gli ha fatto notare che non è vero. “Quello l’hanno tolto, onorevole Salvini, non c’è più il plexiglas, non è previsto”. Salvini ha replicato: “Ma perché, chi gliel’ha detto?”. E la conduttrice gli ha risposto che nelle direttive per il ritorno a scuola il plexiglas non è previsto. Una questione che il principale leader dell’opposizione avrebbe dovuto sapere.

Leggi anche: 1. Salvini e i suoi poliziotti: ma mio figlio ha il coraggio delle sue idee (di Selvaggia Lucarelli) /2. Test sierologici a docenti e bidelli o la scuola a settembre non riapre: ecco il piano del Cts

3. Romaniello (M5S) a TPI: “Mes senza condizionalità? L’Ue può inserirle quando vuole” /4. Manzella (Pd) a TPI: “Il Mes è un’occasione storica per migliorare la sanità italiana”

Potrebbero interessarti Nuovo ponte, vecchie concessioni Lombardia, Gallera bocciato in Aula: approvata mozione Pd Dl semplificazioni, Conte: "Via libera a 130 opere strategiche, no spazio per la criminalità"