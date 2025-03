Salvini: “Per me l’interesse nazionale prevale su quello europeo”

“Se mi chiedono se per me prevale l’interesse europeo o quello nazionale, fatto salvo che in un mondo ideale dovrebbero coincidere, rispondo che per me prevale quello italiano”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo in un convegno sulla logistica organizzato a Milano da Assolombarda.

“L’Italia è in una posizione che le può permettere di dialogare ‘B to B’ con gli Stati Uniti di Trump”, osserva Salvini, mentre “se c’è un contenzioso aperto” con gli Usa è quello “con i tedeschi, figlio del Dieselgate e dell’uso che hanno fatto della moneta unica per ampliare il deficit commerciale con gli Stati Uniti”.

“Il deficit commerciale con l’Italia – fa notare il vicepremier leghista – è inferiore a quello del Vietnam, il vantaggio nostro è che spesso produciamo prodotti di alta gamma, quindi un dazio sull’auto, che non è una buona notizia per nessuno, non impatta per noi”.

Secondo Salvini, “il momento è complicato perché in una settimana capita quello che prima avveniva in un anno”. “Bisogna essere cauti ma veloci – aggiunge – e se l’Italia ha la possibilità di parlare con Trump è giusto approfittarne”.

“Se questo canale diretto tra Roma e Washington ci fosse tra Berlino e Washington o tra Parigi e Washington – si chiede il leader della Lega – Macron e Scholz penserebbero all’interesse europeo o penserebbero a salvare le loro imprese?”.

