Trump, stop agli aiuti militari Usa all’Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato al Pentagono di sospende le spedizioni di aiuti militari all’Ucraina. La decisione arriva a tre giorni dall’accesa discussione nello Studio Ovale fra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Secondo analisti interpellati dalla Cnn, con lo stop al sostegno militare americano le truppe ucraine potrebbero mantenere la capacità bellica attuale non oltre l’inizio dell’estate.

Nuovi attacchi a Zelensky: “Se non firma l’accordo non durerà”

Nelle ultime ore Trump è tornato ad attaccare Zelensky. Sul social di sua proprietà, Truth, il tycoon ha commentato così le recenti affermazioni del leader ucraino, secondo sui la conclusione della guerra è ancora “molto molto lontana”: “Questa è la peggiore dichiarazione che Zelensky potesse fare, e l’America non lo sopporterà ancora per molto! Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché ha il sostegno dell’America. E l’Europa, nell’incontro che ha avuto con Zelensky, ha dichiarato senza mezzi termini che non può fare il lavoro senza gli Stati Uniti. Probabilmente non è stata una grande dichiarazione da fare in termini di dimostrazione di forza contro la Russia”.

In una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha detto che pensa che “l’accordo sui minerali” con l’Ucraina “non sia morto”. “Per noi è un ottimo accordo”, ha aggiunto. “La Russia vuole un accordo, gli ucraini vogliono un accordo. Se (Zelensky, ndr) non lo fa, non durerà a lungo”.

Cosa prevede lo stop agli aiuti militari all’Ucraina

Secondo i media Usa, che citano un funzionario del Governo, la sospensione degli aiuti militari a Kiev resterà in vigore finché il presidente ucraino non “mostrerà uno sforzo sincero nel partecipare ai negoziati di pace”.

“Il presidente è stato chiaro nel dire che è concentrato sulla pace. Abbiamo bisogno che anche i nostri partner si impegnino per raggiungere questo obiettivo. Stiamo sospendendo e rivedendo i nostri aiuti per assicurarci che contribuiscano a una soluzione”, ha detto il funzionario della Casa Bianca.

La sospensione riguarderà tutti gli equipaggiamenti militari non ancora in Ucraina, incluse le armi in transito e quelle nelle aree di transito in Polonia.

Le reazioni alla decisione di Trump

Oleksandr Merezhko, presidente della Commissione per gli Affari esteri del Parlamento ucraino, ha affermato che la sospensione degli aiuti militari sembra un modo con cui Trump sta cercando di spingere Kiev a capitolare.

I democratici del Congresso degli Stati Uniti hanno condannato la mossa. “Congelando gli aiuti militari all’Ucraina, il presidente Trump ha spalancato la porta a Putin per intensificare la sua violenta aggressione contro gli ucraini innocenti. Le ripercussioni saranno senza dubbio devastanti”, ha affermato la senatrice Jeanne Shaheen, numero uno dei dem alla Commissione per le Relazioni estere del Senato.

Cosa succede adesso

Il sottosegretario francese per l’Europa, Benjamin Haddad, ha duramente criticato la mossa di Trump: secondo l’esponente del Governo transalpino, la sospensione degli aiuti militari all’Ucraina rende la pace “più lontana, perché non fa che rafforzare la mano dell’aggressore sul campo, ovvero la Russia”.

Allo stato attuale i Paesi europei non sarebbero assolutamente in grado di compensare la mancanza di forniture americane.

Francia e Regno Unito si sono offerti di inviare truppe in Ucraina in caso di cessate il fuoco, proposta che Mosca ha respinto, ma affermano che vorrebbero il sostegno degli Stati Uniti o quantomeno un “backstop”, ossia la garanzia che gli Usa interverrebbero in caso di violazione della tregua da parte di Mosca.

Gli Usa starebbero valutando di allentare le sanzioni contro la Russia

Secondo l’agenzia di stampa britannica Reuters, gli Stati Uniti stanno elaborando un piano per allentare le sanzioni contro la Russia.

La Casa Bianca avrebbe chiesto ai dipartimenti di Stato e del Tesoro di redigere un elenco di misure da discutere con rappresentanti di Mosca nei prossimi giorni, nell’ambito di più ampi colloqui per il miglioramento delle relazioni diplomatiche ed economiche tra i due Paesi.

I dipartimenti starebbero elaborando una proposta per la revoca delle sanzioni contro entità e individui selezionati, tra cui alcuni oligarchi russi