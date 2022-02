“Se lei vuole farsi le canne può farsele. Io sono contro ogni tipo di droga”. Senza tanti giri di parole e anche un po’ stizzito, Matteo Salvini ha risposto così a una giornalista che lo incalzava in merito a uno dei quesiti referendari in queste ore al vaglio della Corte Costituzionale, quello sulla cannabis. La decisione potrebbe arrivare già in giornata, dopo che ieri la Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum sull’eutanasia legale. “Vediamo cosa sarà accolto o meno, io sono contro l’utilizzo di ogni genere di droga, che sia la coltivazione, la distribuzione e l’utilizzo”, ha ribadito il leader della Lega. “Siamo qui per parlare della riforma della giustizia”, ha poi tagliato corto Salvini, nel corso di un punto stampa davanti al palazzo della Consulta. Qui il link al video.