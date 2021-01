La fake news di Salvini sul Recovery Plan: “È stato bocciato dall’Europa” | VIDEO

“Il Recovery Plan è stato bocciato dall’Europa”: lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del programma d’approfondimento DiMartedì, in onda nella serata di martedì 26 gennaio. Una fake news, che è stata subito smentita dal conduttore Giovanni Floris, il quale ha subito interrotto Salvini affermando: “Ma non è vero, non è stato bocciato”.

Il botta e risposta tra i due, però, è continuato con Salvini che ha insistito: “Lei chiami qualunque corrispondente a Bruxelles o a Berlino e le dirà che quello che ha mandato Conte è un piano ridicolo”.

“Il presidente del Parlamento Europeo ha detto di stare attaccati a questo piano” ha replicato Floris con Salvini che ha subito risposto: “Il presidente del Parlamento Europeo è del Pd”.

“Ho capito, ma esistono pure loro, mica il piano è stato bocciato” ha dichiarato nuovamente il giornalista con la discussione che poi è proseguita su altri temi.

Poco prima i due si erano già punzecchiati quando Giovanni Floris aveva informato Salvini della nascita del gruppo degli “Europeisti” al Senato.

“Questi non sono responsabili – ha dichiarato Salvini – sono complici, poltronari, arrivisti”. Il conduttore, allora, ha mostrato al leader della Lega un cartello con alcune dichiarazioni passate dell’ex ministro dell’Interno in cui si diceva “onorato” del passaggio della senatrice Alessandra Riccardi dal M5S alla Lega nel giugno del 2020.

“Loro però passavano dalla maggioranza all’opposizione. Quando uno molla il governo per passare all’opposizione, sicuramente non gli è stato promesso nulla” ha subito dichiarato Salvini.

“Non è vero – ha replicato Floris – perché se uno passa in uno schieramento che sta per vincere alle elezioni”. “Ragazzi, io domani sono davanti all’Agenzia delle Entrate” ha dichiarato Salvini cambiando discorso.

Leggi anche: 1. Recovery, Cottarelli smentisce Salvini con una lezione di economia in diretta tv / 2. Salvini toglie la mascherina e la mette in bocca: spunta il video dietro le quinte a La7 / 3. Botta e risposta tra Salvini e Floris a Di Martedì: “Posso togliermi la mascherina per fare una foto?”, “No” | VIDEO

Potrebbero interessarti Italia Morta Riad: l’imbarazzo di Renzi a spasso per il mondo in piena pandemia dopo aver fatto cadere il Governo (di L. Telese) Recovery, Cottarelli smentisce Salvini con una lezione di economia in diretta tv Conte ter? Se salta, via libera a un nuovo premier: ecco i nomi in lizza