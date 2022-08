Salvini: “Mai nella vita governerò Paese che consente di coltivare qualsiasi tipo di droga”

“Mai nella vita governerò un Paese che permette di coltivare, consumare e distribuire liberamente ogni genere di droga. Per quello che mi riguarda la droga è morte, sempre e comunque, qualsiasi tipo di droga. E ritengo irresponsabili dei colleghi parlamentari che dicono a milioni di ragazzi che ci sono droghe che non fanno male”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo all’incontro ‘Nella diversità, per il bene comune’ al Meeting di Rimini.