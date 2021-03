Governo, Salvini: “Da Draghi notevoli segnali di cambiamento rispetto a Conte”

Per Salvini, aprile “sarà il mese della rinascita, a partire dalla Pasqua”. E a chi gli chiede della nuova zona rossa per mezza Italia risponde: “Stiamo correndo il più possibile sul piano vaccinale perché abbiamo ereditato un ritardo incredibile sia sul piano vaccinale, che sulla messa in sicurezza delle scuole, sui rimborsi”.

Ora serve “correre sul piano vaccinale, producendo vaccini in Italia e comprandoli all’estero dove ci sono, correre sui rimborsi e stringere i denti a marzo, ringraziando la comunità medica e sanitaria: stanno facendo i miracoli e, mi fido di quello che mi dicono, credo che marzo sarà l’ultimo mese in cui stringere i denti”, afferma Salvini. Da aprile, “spero si rinasca, si torni alla vita, alla normalità, allo sport, alla scuola, alla socialità. Che si torni a vivere”. Adesso, spiega, “c’è un piano vaccinale che può mettere entro giugno in sicurezza l’intera popolazione italiana”.

