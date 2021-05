Caso 007, Salvini difende Renzi: “Polemica inesistente, io ho visto decine di agenti segreti”

Il leader della Lega Matteo Salvini ha preso le difese di Matteo Renzi liquidando come “inesistente” la polemica a proposito dell’incontro tra il leader di Italia e l’agente dei servizi segreti Marco Mancini in una stazione di servizio di Fiano Romano, emersa durante una puntata di Report, su Rai3. L’incontro è avvenuto il 23 dicembre 2020, nelle stesse settimane in cui Italia Viva attaccava Giuseppe Conte, allora premier, per la mancata delega ai Servizi.

“Io di esponenti dei servizi segreti ne ho incontrati a decine, non sull’autogrill, ma per parlare di immigrazione, sicurezza nazionale, di aziende, di made in Italy”, ha dichiarato Salvini ai giornalisti a proposito del servizio di Report su Renzi, a margine della presentazione delle proposte della Lega sull’Agricoltura.

Il segretario del Carroccio non chiarisce se abbia partecipato a tali vertici quando era ministro dell’interno o in qualità di capo del partito, ma aggiunge: “Mi sembra assolutamente normale, poi uno può incontrarli in un autogrill o nel suo ufficio, non mi sembra niente di particolare. Io quando li incontro parlo di sicurezza nazionale, non di politica”.

Non è la prima volta che tra i due Mattei c’è una certa sintonia: in questi giorni entrambi i leader si sono schierati in favore dell’eliminazione del coprifuoco, prendendo posizione contro le scelte del governo Draghi, sostenuto anche dai loro rispettivi partiti.

