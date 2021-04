Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sulle polemiche riguardanti la manifestazione di ristoratori, commercianti e imprenditori che si è svolta ieri a Roma, con alcuni momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i partecipanti del corteo (qui le foto e i video di TPI dalla protesta).

“Da ministro avrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la libertà di manifestare”, ha detto il segretario del Carroccio alla conferenza stampa per la presentazione del libro Salute o libertà: un dilemma storico-filosofico di Corrado Ocone parlando della manifestazione di ieri. “Ci sarei andato io, in piazza, insieme ai miei poliziotti“, ha aggiunto Salvini.

A proposito del ruolo della Lega nel governo, il senatore leghista ha dichiarato: “Siamo lì per rimanerci, finché serve che stiamo lì, non siamo in metropolitana, Ma non per il gusto di stare al governo. Stiamo lavorando a un estate post-bellica, che sia l’inizio di un rinascimento non solo economico ma anche mentale. Non stiamo là a fare carta da parati”.

Infine, sulle polemiche riguardanti i criteri per la vaccinazione anti-Covid, Salvini ha detto: “L’oggettivo criterio per età anagrafica è incontestabile. L’unica cosa che non posso immaginare è la proposta del Pd di riaprire quando saranno vaccinati i 60enni. Allora ditelo che se ne parla a settembre…”.

Leggi anche: 1. La rabbia delle piazze nasce dalle incongruenze di questo esecutivo: chi governa dovrebbe saperlo / 2. Proteste in tutta Italia, De Masi a TPI: "Il Covid è una disgrazia, ma la nostra priorità è uscirne, non riaprire i ristoranti" /3. Scontri e bombe carta al sit-in "Io Apro". L'amarezza dei ristoratori: "Siamo pacifici, vogliamo solo lavorare" /4. "Con Draghi speravamo nella svolta Alitalia. Ma sarà un bagno di sangue": parla il sindaco di Fiumicino /5. Draghi accelera: "Due settimane per riaprire". In arrivo 40 miliardi per gli aiuti alle imprese /6. Il vaccino Pfizer protegge dalla variante sudafricana? Cosa sappiamo finora

