Salvini: “Se mi ammalassi di Covid chiederei l’idrossiclorochina”

Quindi, parlando della possibilità che il governo porti in Parlamento un provvedimento di lockdown, afferma: “Io voto le cose che mi vengono spiegate. Noi da mesi facciamo domande e proposte e da mesi il governo tira dritto per la sua strada. Non puoi fregartene del resto del mondo e poi chiedere collaborazione”.

Spagna, Germania e Gran Bretagna avevano scelto di continuare le sperimentazioni sull’idrossiclorochina, non accodandosi alle indicazioni dell’Oms – che ne aveva chiesto la sospensione – e la loro scelta si è dimostrata corretta. Il Lancet-gate è molto sentito in Francia, tant’è che Philippe Parola, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Istituto ospedaliero universitario di Marsiglia, non c’ha girato tanto attorno: “Qualsiasi scienziato, qualunque dei miei studenti ha potuto vedere che questo studio era falso”. L’intervento ha contribuito ad arroventare il clima montando il caso Lancet-gate.

La rivista inglese ha dapprima risposto alle critiche con una nota in cui ha corretto alcuni “errori”, poi, ha scelto di ritirare lo studio, vista la pressione di centinaia di ricercatori. Ancora non sono chiari i motivi che hanno portato alla pubblicazione di un articolo così “anomalo”, che per qualche giorno ha tenuto tutta la comunità scientifica per la collottola e ha bloccato uno dei trattamenti farmacologici finora più interessanti (seppure necessitino ulteriori conferme). Adesso il Lancet dovrà dare adeguate spiegazioni, per non compromettere più di quanto abbia fatto, la sua autorevolezza.

