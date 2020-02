Coronavirus, Salvini contro Vauro per una vignetta: “Non fa ridere”

Matteo Salvini contro il disegnatore Vauro per una vignetta che accostava il leader della Lega al Coronavirus.

La vignetta, pubblicata sull’edizione odierna de Il Fatto Quotidiano, ritrae Matteo Salvini con la bava a bocca e recita la seguente didascalia: “Coronavirus, occhio a Salvini. La bava è contagiosa”.

Il disegno, però, non è stato particolarmente gradito dall’ex ministro dell’Interno che sui suoi profili social ha condiviso la vignetta, scrivendo: “A me non fa per niente ridere”.

La vignetta non è piaciuta nemmeno ai tanti follower del leader del Carroccio, che hanno iniziato a ricoprire di insulti il disegnatore.

Gaffe di Salvini: “La Spagna ha concesso il porto a Madrid”

Non è la prima volta che Salvini attacca Vauro per una vignetta. Quando era ministro dell’Interno e vicepremier, infatti, il leader della Lega si indignò per un disegno di Vauro, realizzato in occasione del disegno di legge sulla legittima difesa, in cui Salvini si sparava un colpo di pistola in fronte, scambiando l’arma per un telefonino.

In quell’occasione, Salvini annunciò che avrebbe querelato il vignettista “alla faccia dei sinistri”.

L’ex ministro, però, fu anche criticato perché secondo molti la sua posizione sulla satira anni prima era ben diversa quando questa prendeva di mira i musulmani.

Legittima difesa, la vignetta satirica di Vauro fa infuriare Salvini: la polemica sui social