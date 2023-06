Salvini annuncia la stretta sul codice della strada: ritiro patente a chi guida sotto effetto di droghe o con cellulare in mano

Sono in arrivo importanti modifiche al Codice della strada. Matteo Salvini parla di “Tolleranza zero”. Il ministro starebbe mettendo a punto alcune misure previste nel ddl. Tra queste, la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. E ancora, il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e l’obbligo dell’alcolock (un etilometro montato sull’auto, ndr) per gli ubriachi recidivi. I neopatentati non potranno guidare auto potenti per tre anni.

Stretta sui cellulari, dunque, sull’uso di stupefacenti e di alcol quando si guida. E ancora: nuove regole per i neopatentati, promozione della sicurezza stradale nelle scuole, più tutele per i ciclisti. Nei 18 articoli della bozza compaiono anche modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari e nuove sanzioni per la sosta vietata e le ztl.

I neopatentati non potranno guidare le auto più potenti per i primi tre anni dopo il conseguimento della patente dopo il recente incidente che ha coinvolto i giovani youtuber a Roma, il ddl fissa a tre anni dopo la patente la possibilità di guidare “autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW”.