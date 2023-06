Rosy Bindi: “Berlusconi ha cambiato l’Italia in peggio”

Tra i più duri avversari della storia politica di Silvio Berlusconi c’è stata sicuramente Rosy Bindi. Dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio, l’ex ministra, intervistata da Fanpage, lancia in primis un messaggio di “pietà e partecipazione, di fronte al dolore dei familiari. Tutti, alla fine della nostra vita, saremmo stati tante cose, ma resteremo figli, padri, fratelli, sorelle, amici. Queste saranno le uniche cose che contano davvero”.

Rosy Bindi però non dimentica le tante battaglie politiche: “La morte non cancella naturalmente la vita delle persone e io non cambio idea sui motivi, per cui sono stata un’avversaria di Silvio Berlusconi. Pur riconoscendogli un ruolo da protagonista nella politica italiana, io credo che sicuramente abbia contribuito a cambiare l’Italia, ma certamente non in meglio”.

Ripercorrendo il ruolo di Berlusconi, Bindi commenta: “È stato un grande imprenditore, che si porta dietro tanti misteri. Così come si porta dietro la certezza di una legislazione a suo favore. E la sua scelta politica resta legata alla necessità di proteggere direttamente ciò che davvero amava, il suo impero televisivo ed editoriale. E poi ha introdotto nel costume, nella società italiana, dei modelli che io credo siano stati negativi”.

Storica la sua poco elegante uscita nel corso di un programma tv, nel quale Berlusconi la definì “più bella che elegante”: “Gli risposi che io non ero una donna a sua disposizione. Nella risposta credo che ci sta tutto. Non mi sentii offesa io in quel momento, erano offese tutte le donne. E dall’altra parte, erano offese le istituzioni nel nostro Paese. Quella frase infatti fu pronunciata dopo che la Corte Costituzionale aveva bocciato le sue leggi ad personam. Lui attaccò la Corte Costituzionale e il presidente Napolitano, che a suo giudizio aveva influito sul giudizio della Corte. Io mi permisi di ricordargli che non poteva permettersi di attaccare le principali magistrature del Paese”.

“Gli riconosco il valore di essere stato un grande lottatore, capace sempre di rialzarsi. Sicuramente ha avuto una grande ostinazione nel percorrere i suoi obiettivi, che pure io consideravo sbagliati”, ha aggiunto Bindi. “Il problema è che Berlusconi ha inciso nel costume e nella mentalità del Paese. Questo è il lascito meno nobile nel suo passaggio tra di noi”.