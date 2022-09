Milano, l’assessore Romano La Russa (FdI) fa il saluto fascista a un funerale | VIDEO

A pochi giorni dall’insediamento come assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa, fratello di Ignazio, è stato immortalato di spalle in un video, circolato sui social network, mentre alza il braccio destro e fa il saluto romano durante il rito del “presente”. L’esponente di Fdi si trovava a una cerimonia funebre in memoria di Alberto Stabilini, esponente dell’estrema destra milanese ed ex membro del Fronte della gioventù.

“L’estremo saluto – ha precisato in una nota Fdi – era stato richiesto in vita dal defunto” e “Romano era cognato e amico di una vita di Alberto. Quel che preme sottolineare, e che non emerge dal video, è che Romano ha invitato tutti a non fare il saluto romano. Emerge invece con chiarezza che il movimento del braccio di Romano non ha nulla a che fare col saluto fascista ma al contrario testimonia il suo invito ai presenti ad astenersi dal saluto. Basta verificare il movimento del suo braccio, peraltro assente durante le chiamate consecutive che comunque la Cassazione ha sancito non essere reato se effettuato in un funerale”.