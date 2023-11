Roma, manifestazione del PD a Piazza del Popolo. Elly Schlein: “L’alternativa è qui”. Presente anche Conte

“Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è”. Questo lo slogan della manifestazione indetta per oggi, 11 novembre 2023, dal Partito Democratico a Piazza del Popolo, a Roma. All’evento hanno partecipato circa 50 mila persone. Presente ovviamente la segretaria Elly Schlein che arrivando, dopo aver salutato i militanti, ha detto: “Una piazza meravigliosa, guardate che partecipazione. L’alternativa è qui, intorno a noi”. Poi ha aggiunto: “Grazie a chi, in queste ore, sta arrivando da tutte le parti d’Italia a Roma in piazza del Popolo per dar vita a una piazza per la giustizia sociale e per la pace, per un futuro più giusto. Grazie, davvero, per questa bellissima giornata di partecipazione”.

“Tantissimi militanti per un futuro più giusto, che vuol dire lotta alla precarietà, salario minimo, difesa della sanità pubblica, dei lavoratori e dei pensionati che la manovra della Meloni vuole colpire”, ha aggiunto il deputato Andrea Orlando.

Presente anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte: “Io sono per il campo giusto e non per il campo largo. Siamo oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato col Pd e per confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dalla manovra, che è una sciagura per il Paese. Nulla di nulla, solo mortificazioni”.

Ad aprire la manifestazione è stato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Questa giornata è straordinaria. Questa è la piazza della riscossa democratica e ringrazio Elly Schlein per aver organizzato questa manifestazione a Roma. L’Italia è a un bivio. Abbiamo visto cosa è accaduto con il Pnrr – ha ricordato il sindaco che all’epoca era il ministro dell’Economia- . Per noi quelle risorse erano un sogno diventato realtà. Ma ora da opportunità unica, sembra diventato un fastidio, un impedimentino”, per il governo.