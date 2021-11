Calenda rimuove il cartello di divieto di fumo dalla buvette del Campidoglio e si accende una sigaretta

Roma, Calenda rimuove il cartello di divieto di fumo dalla buvette del Campidoglio

Bufera su Carlo Calenda che, al suo primo giorno da consigliere comunale di Roma, avrebbe rimosso il cartello di divieto di fumo dalla buvette del Campidoglio per accendersi una sigaretta.

La notizia, diventata in breve tempo virale sui social, è stata raccontata dall’edizione romana del quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riferito dalla cronista del giornale, che avrebbe assistito alla scena, il leader di Azione si sarebbe ribellato al divieto di fumo imposto dal grillino Daniele Diaco nella precedente consiliatura, rimuovendo il cartello, che è stato successivamente riposto tra le piante come testimonia un’immagine circolata sul web.

La replica di Calenda, però, non si è fatta attendere. Sul suo profilo Twitter, infatti, l’ex ministro dello Sviluppo economico ha scritto: “Ma le cavolate che scrivete… Stavano tutti fumando compresa la giornalista di Repubblica e l’ex assessore al personale in un’area esterna alla buvette prima fumatori e poi chiusa dai 5S. Tutti pigiati dietro enormi condizionatori per non essere beccati. Li ho fatti uscire da lì”.

A un utente che gli ha scritto “fumare fa male”, Calenda ha invece risposto: “Ma certo. Fumare accalcati in dieci durante il Covid dietro enormi apparecchiature elettroniche fa peggio. Diciamo che ho applicato un riformismo pragmatico contro il populismo 5S”.