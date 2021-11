Calenda? L’ultimo atto in Ue a giugno, poi il nulla

Al Parlamento Ue vanta un’invidiabile partecipazione alle votazioni in Aula del 95%. E poco importa se, per via del Covid, si siano tenute per mesi online da casa. A latitare, invece, è l’iniziativa parlamentare. La “ultima attività”, come recita la pagina istituzionale di Carlo Calenda, è un’interrogazione sul Piano economico e finanziario risalente al primo giugno scorso. Dopodiché il vuoto.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.