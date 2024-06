Alluvionati Romagna, bufera su Bignami (FdI): “Se il Pd ci fa la lotta, niente rimborsi”

Hanno scatenato dure reazioni politiche le parole sui rimborsi per gli alluvionati dell’Emilia-Romagna pronunciate da Galeazzo Bignami, viceministro dei Trasporti, durante un evento elettorale a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna.

L’esponente bolognese di Fratelli d’Italia ha dichiarato che se il Pd vuole strumentalizzare la questione dei fondi, il Governo è pronto a ritirare lo stanziamento.

“I soldi noi li abbiam messi. Sono pronti 6mila euro per il cittadino che li vuole investire e deve essere varata la norma. Ma se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un’arma di lotta politica, lo diciamo con franchezza: siamo pronti anche a non darglieli”, ha detto Bignami, a margine della campagna elettorale per le amministrative di Castel Bolognese.

“Ma parlate con il Partito democratico, perché sono loro che stanno fomentando perché quei cittadini non possano averli”, ha aggiunto. La dichiarazione è stata filmata con uno smartphone e il video è diventato virale nel giro di poche ore suscitando polemica.

“Bignami, anziché scusarsi con le persone colpite dall’alluvione perché dopo un anno stanno ancora aspettando i ristori promessi al 100%, ha detto loro che li riceveranno solo se non criticano e solo se non simpatizzano con il Pd. Questo è un gravissimo utilizzo politico delle istituzioni”, ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein, a Modena per concludere la campagna elettorale del candidato del centrosinistra Massimo Mezzetti.

Ma il viceministro meloniano non retrocede: “Mai per nessun evento calamitoso sono stati dati soldi per i beni mobili. Questa sarebbe la prima volta. E invece che riconoscere lo sforzo del Governo, accusano il Governo di prendere in giro le persone dando 6mila euro forfettari”, insiste.

“Visto che non vogliamo prendere in giro nessuno, se davvero la pensano così ne trarremo le conclusioni: siamo pronti a ritirare la norma e ridiscuterla. Ma è bene che a quel punto gli alluvionati interessati sappiano chi è responsabile e di cosa. L’unica minaccia reale è che il Pd continui a governare quei territori”, attacca Bignami.

“Il Pd – conclude – sta strumentalizzando l’alluvione in una maniera vergognosa. Ha responsabilità gravi sulla pessima cura del territorio e molti dei danni sono conseguenza della pessima gestione dello stesso. Il Governo ha stanziato 6 miliardi in un anno”.

