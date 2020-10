“Renzi vuole comprare Il Foglio”, ma il leader di Italia Viva smentisce

Matteo Renzi sarebbe intenzionato a comprare Il Foglio: è quanto afferma il quotidiano La Verità, secondo cui il leader di Italia Viva, che in realtà ha già smentito questa ipotesi, vorrebbe tentare la carriera imprenditoriale nel campo dell’editoria, mettendo su una cordata. In un articolo di Camilla Conti, titolato “Il Foglio del Bullo”, si legge: “A Firenze circolano voci secondo cui Matteo Renzi starebbe valutando l’ipotesi di metter su una cordata editoriale”. Non solo, secondo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, l’ex premier avrebbe avuto già contatti con l’ex senatore di Forza Italia Vittorio Pessina, che si occupa di pubblicità e progetti editoriali.

Lo staff dell’ex segretario del Pd ha smentito parlando di “ipotesi totalmente inventata” e aggiungendo anche che il leader di Italia Viva “neppure conosce le persone citate nell’articolo”. A suggerire il fatto che Renzi potesse essere interessato all’acquisto de Il Foglio, anche i buoni rapporti che legano l’ex premier al direttore Claudio Cerasa e la presenza abituale di Renzi alla festa del quotidiano, Il Festival dell’ottimismo. L’ex presidente del Consiglio sarà presente anche in questa edizione, che si terrà a Firenze il 31 ottobre. Tuttavia, non sarà di certo l’unico politico ospite. Anzi. Vi saranno anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Paolo Gentiloni e Giancarlo Giorgetti, solo per citarne alcuni. Fondato da Giuliano Ferrara, che veste ancora i panni di editorialista, il quotidiano è di proprietà di Valter Mainetti, che proprio in una recente intervista ha dichiarato di ricevere continue offerte per il giornale, ma anche di “volerselo tenere ben stretto”. Con una diffusione di 23mila copie e un utile di 107mila euro d’altronde, Il Foglio gode di ottima salute.

