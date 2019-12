Renzi come Salvini, parla di Nutella sui social. L’ironia in rete: “Più che politici sembrano foodblogger”

Renzi parla di Nutella come Salvini

Renzi sfida Salvini a colpi di Nutella.

Dopo la trovata social dell’ex segretario Lega, che ha criticato la Nutella per approfittare dell’algoritmo di Facebook e diventare più visibile tra gli utenti impegnati e parlare degli introvabili Nutella biscuits, anche il leader di Italia Viva interviene sul tema.

E tweetta una foto dei biscotti che parla di Nutella.

“E finalmente si provano i Nutella Biscuits. Per me tanta roba”, scrive Renzi su twitter.

Indignazione tra il pubblico social, che si lamenta del fatto che i leader non abbiano niente di meglio da fare che parlare di Nutella.

“Quando un giorno racconteremo ai nostri nipoti che negli anni ’20 la comunicazione politica consisteva in sfide social tra foodblogger a colpi di ‘buon appetito amici, alla faccia dei rosiconi’ e ‘finalmente si provano i NutellaBiscuits‘, non so mica se ci crederanno…”, scrive qualcuno.

E un altro utente commenta: “Da questo 2019 ho compreso che non chiamerò mio figlio Matteo”.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Sardine, a Roma il primo incontro nazionale: cosa hanno deciso gli organizzatori sul futuro del movimento I 6 punti programmatici delle Sardine Una marea di Sardine invade Roma: 35mila in piazza San Giovanni | FOTO

Matteo Salvini attacca la Nutella: “Usa nocciole turche, preferisco mangiare italiano”

Matteo Salvini cambia idea: “Addolcisco la giornata con una fetta di pane e Nutella” | VIDEO

La Nutella “arriva” dalla Turchia? Ecco cosa c’è di vero nelle parole di Salvini