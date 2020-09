Renzi risponde a Cuperlo: “Nessuno gli ha chiesto di iscriversi a Italia Viva”

“Nessuno gli ha chiesto di iscriversi a Italia Viva”. Non usa giri di parole Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa a Napoli, per rispondere a Gianni Cuperlo, che in un’intervista a TPI aveva affermato che “il progetto di egemonia di Renzi sul Pd è fallito”. Il leader di Italia Viva ha risposto alle domande dei giornalisti presso l’Hotel Mediterraneo, dove, nel pomeriggio di venerdì 25 settembre, si è svolta una conferenza stampa di commento ai risultati delle elezioni Regionali in Campania del 20 e 21 settembre scorso.

Alla domanda su che cosa pensasse delle dichiarazioni di Cuperlo, Matteo Renzi, affiancato dal coordinatore nazionale Ettore Rosato, anche lui ex Pd, ha risposto: “Nessuno ha chiesto a Cuperlo di iscriversi a Italia Viva, gli mandiamo un abbraccio affettuoso” scatenando l’applauso dei presenti. Poi, l’ex premier ha aggiunto: “Sono sempre disponibile a confrontarmi perché Gianni è una bella testa, qui siamo in una realtà dove abbiamo preso migliaia di voti, un’esperienza che suggerisco prima o poi di provare anche a Gianni”.

L’ex segretario del Pd ha poi concluso: “Tutti ci danno spiegazioni sui voti, con tutto l’affetto, inizino a prenderli i voti e poi si ragiona. C’è gente che contro tutti vince delle elezioni incredibili, ci sono persone che con 10mila voti rimangono fuori e dobbiamo sentirci fare tutte le volte la morale da amiche e amici, compagne e compagni come si fa a prendere voti. Ecco chi ci spiega come fare a prendere voti, ci faccia il piacere di iniziare a farlo lui personalmente e poi ragioniamo”.

