Renzi al Gp di Formula 1 in Bahrain. La rivolta sui social: “Noi in quarantena e lui a divertirsi”

Matteo Renzi è in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). E’ stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter.

Il tweet

Sono diversi i viaggi che recentemente Renzi ha fatto nell’area mediorientale. Il più discusso e contestato è stata la visita al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in occasione della Davos del Deserto.

Le polemiche

E sui social è scoppiata una nuova polemica. In molti, infatti, su Twitter e Facebook si domandano come il leader di Italia viva sia potuto volare in Bahrain nonostante le restrizioni per il Coronavirus e, soprattutto, molti utenti si chiedono se abbia ricevuto un invito per assistere alla gara e se gli sia stato pagato l’alloggio in albergo.

