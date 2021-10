Renzi: “Godo per la sconfitta dei populisti. I 5 Stelle? Poverini, sono finiti” | VIDEO

Renzi: “Godo per la sconfitta dei populisti, i 5 Stelle sono finiti”

“I populisti hanno perso, i 5 Stelle sono finiti perché non hanno più spazio politico”: lo ha dichiarato Matteo Renzi commentando i risultati delle elezioni amministrative.

Il leader di Italia Viva, che ha ammesso di godere “abbastanza” della debacle dei populisti alle elezioni, è intervenuto a L’Aria che tira, il programma d’approfondimento condotto da Myrta Merlino in onda su La7, nella mattinata di mercoledì 6 ottobre.

Incalzato dalla conduttrice, Renzi ha commentato i risultati delle comunali con le seguenti parole: “I populisti hanno perso. Non li diamo per morti perché alle elezioni va a votare più gente”.

Secondo l’ex premier, poi, i “5 Stelle sono finiti perché, poverini, non hanno più spazio politico. Loro hanno preso i voti quando protestavano contro la casta”.

Sul grande seguito che il leader M5S Giuseppe Conte ha avuto nelle piazze d’Italia, invece, Renzi dichiara: “Conte ha riempito le piazze, ma non ha riempito le urne”.

“Quanto tu vai in piazza – ha continuato Renzi – la gente viene per farsi il selfie. È successo anche a me, lo conosco questo meccanismo, la gente viene a vedere l’influencer, viene a vedere il personaggio della televisione”.

“A Eboli, per esempio, si è votato. Conte ha riempito la piazza come in tanti altri luoghi ed ha fatto il 4%. Noi, piccolini, vituperati, insultati, abbiamo preso il 7,5%”.

“Non è vero che Conte non ha scelto i candidati in queste elezioni. A Milano c’era una candidata grillina, ma lui ha scelto candidata, presa dal cda de Il Fatto Quotidiano, che è rimasta fuori dal consiglio comunale”.

Alla domanda della conduttrice se stesse godendo per i risultati del M5S, Renzi ha risposto sorridendo: “Abbastanza”.