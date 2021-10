Elezioni amministrative 2021, i risultati definitivi: i vincitori delle comunali

RISULTATI AMMINISTRATIVE – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, dodici milioni di italiani sono stati chiamati a votare in 1.157 comuni per le elezioni amministrative: ma quali sono i risultati definitivi di queste elezioni comunali? Di seguito, i vincitori di questa tornata elettorale, in cui si è votato anche per le Regionali in Calabria e le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle.

ELEZIONI COMUNALI 2021: ROMA

Milano

Napoli

Bologna

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021: TORINO

Regionali Calabria

Elezioni suppletive Camera

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2021