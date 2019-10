Renzi alla Davos del Deserto in Arabia Saudita

Nei prossimi giorni Matteo Renzi parteciperà in Arabia Saudita, a Riad, alla terza edizione di Future Investment Initiative, il forum annuale sugli investimenti organizzato dal fondo sovrano della monarchia del Golfo.

L’evento, definito la Davos del Deserto, chiama a raccolta il gotha della finanza e industria mondiale, e si terrà tra martedì 29 e giovedì 31 ottobre. Lo scorso anno era stato boicottato da molti leader occidentali, uomini d’affari, organizzazioni e media in segno di protesta contro l’assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Le responsabilità dell’uccisione, avvenuta all’interno del consolato saudita a Istanbul, veniva attribuita al principe saudita Mohammed bin Salman Al Saud.

Proprio per il boicottaggio dello scorso anno si è alzato l’interesse su chi avrebbe accettato la partecipazione quest’anno. E Renzi compare nella lista, come indicato da Buzzfeed, riprendendo una bozza di programma.

L’ex premier italiano, oggi a capo del nuovo movimento politico Italia Viva, sarà presente insieme ad altri tre ex primi ministri: l’inglese David Cameron, il francese Francois Fillon e l’australiano David Rudd. E, come riporta Milano Finanza, sarà presente anche un altro italiano, l’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo.

Tra i partecipanti della della Future Investment Initiative ci saranno anche alti funzionari dell’amministrazione Usa come Jared Kushner e Steven Mnuchin, il ministro per gli Investimenti nel Regno Unito Graham Stuart.

Cos’è la Davos del Deserto

Future Investment Initiative è un evento voluto dal principe saudita Mohammed bin Salman Al Saud, giunto alla sua terza edizione, per promuovere la sua agenda di riforme. È un summit dei giganti della finanza e dell’economia.

Come abbiamo già spiegato su TPI, la Davos del Deserto non ha nulla a che fare però con Davos, il vertice del World Economic Forum che si tiene ogni anno nell’omonima cittadina svizzera di Davos. In quel caso si tratta di un evento a cui partecipano influenti personalità legate al mondo economico dell’Europa occidentale.

Potrebbero interessarti La lezione di Conte sul conflitto d’interessi: combatte l’evasione nonostante il suocero evasore Ecco la "foto di Narni": questo scatto segna una svolta nella politica italiana (di L. Telese) Sciopero a Roma, Fassina a TPI: “La Raggi vuole privatizzare tutti i servizi”

Gli incontri in Svizzera sono divenuti occasione per discutere dei grandi temi economici planetari tra i leader politici mondiali e i principali rappresentanti del mondo delle imprese. Gli incontri del World Economic Forum sono aperti alla maggior parte dei leader mondiali, che vengono invitati a spese della fondazione.

I piani di Renzi per il governo: “Il rischio elezioni non esiste, la spina l’ho attaccata io”