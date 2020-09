Reggio Calabria, fotomontaggi porno contro la candidata sindaco Angela Marcianò

Fotomontaggi a sfondo pornografico con immagini di Angela Marcianò, candidata a sindaco di Reggio Calabria, sono stati diffusi su WhatsApp. Lo ha reso noto l’interessata nel corso di una manifestazione elettorale, comunicando di aver presentato una denuncia alla Polizia postale. “Si tratta di un atteggiamento ignobile, volgare e vergognoso” ha detto Marcianò, che ieri sera, in piazza Camagna, ha incontrato i cittadini. Marcianò è stata assessore alla legalità nella Giunta guidata dal sindaco in carica Giuseppe Falcomatà, poi componente della direzione nazionale del Pd con Matteo Renzi. Nella coalizione di quattro liste che la sostiene, anche il Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

Diverse le attestazioni di solidarietà nei suoi confronti da parte anche di avversari politici come il candidato sindaco del centrodestra Antonino Minicuci che ha detto “Appreso del vergognoso e indecente atto perpetrato nei confronti di Angela Marcianò, esprimo sincero sostegno e solidarietà al candidato Sindaco di Reggio Calabria. È inaccettabile – scrive in una nota Minicuci – che simili episodi accadano, non ci potrà essere un progresso civile e il dovuto rispetto dei generi sino a quando si verificheranno squallidi atteggiamenti sessisti di questo tipo”.

Denis Nesci, commissario provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia, definisce “squallido quanto accaduto alla candidata sindaco Angela Marcianò. Piena solidarietà da parte mia e dal partito che rappresento – afferma – la cui guida solida è affidata ad una figura femminile forte come Giorgia Meloni, che dimostra giorno dopo giorno il valore e la determinazione che può mettere in campo una donna”.

Leggi anche: Campania, candidata alle regionali sotto shock: “Un follower si è masturbato durante la diretta”

Potrebbero interessarti Nuova pista sui 49 milioni della Lega: i pm indagano sui fondi finiti a Cipro e alle Cayman "Ma quale antipolitica, io ex comunista oggi 80enne del Pd voto Sì e ne sono convinto" La mail di Casaleggio che striglia i parlamentari M5S: “Troppe quote non versate, Rousseau riduce i servizi”