Referendum taglio parlamentari: i dati definitivi sull’affluenza

In attesa di conoscere i risultati ufficiali, il Viminale ha diffuso i dati definitivi sull’affluenza alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari, per cui si è votato nella giornata di ieri, domenica 20 settembre, e sino alle ore 15 di oggi, lunedì 21 settembre. Secondo quanto comunicato dal ministero dell’Interno, dunque, oltre il 50% degli aventi diritto si è recato alle urne per votare il quesito referendario. L’affluenza, ricordiamolo, è comunque ininfluente ai fini del risultato finale. Trattandosi di un referendum confermativo, infatti, non c’è bisogno di raggiungere il quorum del 50 per cento di partecipazione al voto.

