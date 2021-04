Con un nuovo decreto il governo introdurrà un aiuto specifico per i giovani che intendono contrarre un mutuo per acquistare una casa: una garanzia dello Stato che consentirà di accedere più agevolmente a questo strumento. È quanto ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi nell’intervento che ha tenuto oggi alla Camera dei deputati per presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Draghi ha sottolineato che “un Piano che guarda alle prossime generazioni deve riconoscere la nostra realtà demografica. Siamo uno dei paesi con la più bassa fecondità in Europa: meno di 1,3 figli per ciascuna donna contro quasi 1,6 della media Ue. Per mettere i nostri giovani nella condizione di formare una famiglia, dobbiamo rispondere a tre loro richieste: un welfare adeguato, una casa e un lavoro sicuro. Oltre al piano agli asili nido, di cui ho già parlato, i giovani beneficiano dalle misure per le infrastrutture sociali e le case popolari”.

“In un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previsti altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa”, ha detto Draghi. “Sarà possibile non pagare un anticipo, grazie all’introduzione di una garanzia dello Stato“, ha spiegato il premier, che ha ricordato che i giovani sono tra i maggiori beneficiari del piano.

Il governo disporrà complessivamente di circa 248 miliardi di euro per aiutare l’economia italiana a risollevarsi dopo la pandemia di Covid-19. “Il Recovery ha 3 obiettivi”, ha spiegato il premier, “il primo con un orizzonte ravvicinato è riparare i danni della pandemia, che ci ha colpito più dei nostri vicini europei, il pil caduto è dell’ 8,7, i giovani e le donne hanno sofferto di più il calo dell’occupazione. Le misure di sostegno hanno attutito l’impatto sociale ma questo si è sentito sulle fasce più deboli”.

