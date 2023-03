Tragedia al Senato: il senatore Pd Bruno Astorre muore suicida. Le reazioni dei politici

Il primo a parlare di suicidio in relazione alla morte del senatore del Pd Bruno Astorre è stato il suo collega Claudio Borghi: “Sconvolto dalla notizia del suicidio del collega Senatore Bruno Astorre”, ha scritto il leghista su Twitter.

Una voce che non ha trovato conferme ufficiali ma che al momento è l’ipotesi prevalente nel racconto della tragica notizia: sono ancora in corso gli accertamenti della polizia scientifica all’interno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci, ma da alcune testimonianze sembrerebbe che si sia lanciato da una finestra al quarto piano che affaccia su un cortile interno

Già qualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni, citate dal Corriere della città, avrebbe tentato il suicidio, senza però riuscirci. Astorre era stato ricoverato presso l’ospedale S. Andrea a causa di alcuni problemi di salute.

La Procura di Roma ha avviato un fascicolo che, come avviene in questi casi, è stato rubricato per istigazione al suicidio. La politica italiana è sotto choc per la notizia, e la solidarietà alla famiglia e agli amici del senatore arriva da ogni parte dell’arco parlamentare.

Un “avversario leale, una persona perbene”, nelle parole affidate ai social dalla premier Giorgia Meloni “profondamente turbata dalla notizia”, che si stringe “al dolore al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre.

“Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”, dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”, scrive su Twitter Enrico Letta.

”Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”, dice invece il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A quanto si apprende il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha espresso ”grande sgomento” dopo aver ricevuto la notizia. Dal Movimento 5 Stelle le parole del leader Giuseppe Conte: “Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre, un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile e importante legame tra istituzioni e territorio. Una perdita dolorosa, per cui tutta la comunità del Movimento si stringe vicino alla sua famiglia e ai suoi cari”.