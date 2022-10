“La pacchia è finita”: Salvini pubblica in diretta lo sgombero del rave di Modena ed esulta sui social

Matteo Salvini esulta sui social per lo sgombero del rave di Modena

Il neo ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini esulta sui social per lo sgombero del rave di Modena, di cui ha pubblicato anche il video in diretta.

“Modena, sgombero e sequestri in corso al rave party. Pugno duro contro droga, insicurezza e illegalità. È finita la pacchia” ha scritto Salvini pubblicato la diretta social dello sgombero da parte della polizia.

Poco dopo, l’ex ministro dell’Interno del governo Conte I ha pubblicato una foto dello sgombero scrivendo nuovamente: “La pacchia è finita”.

Da diversi giorni il segretario della Lega è piuttosto attivo sui social nel tentativo di oscurare la premier Giorgia Meloni e intestarsi le prime misure messe in atto dall’esecutivo.

Dalla volontà di innalzare il limite dell’utilizzo del contante, partito proprio da una proposta della Lega, alla “guerra” al Reddito di cittadinanza.

In una recente intervista, infatti, il vicepremier è tornato sulla proposta di Quota 102, provvedimento che permetterebbe di andare in pensione a chi ha almeno 61 anni di età con 41 anni di contributi, affermando che la misura potrebbe essere finanziata sospendendo per sei mesi il reddito di cittadinanza a chi è in condizione di lavorare.