Rampelli (FdI) a TPI: “Giorgia Meloni assenteista? Ha cose più importanti da fare che stare in Parlamento”

Il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli difende a spada tratta la leader del suo partito, Giorgia Meloni, accusata di assenteismo dalla Camera dei deputati.

La presidente di Fratelli d’Italia si trova addirittura al quinto posto tra i parlamentari più assenteisti dopo Vittoria Brambilla, Antonio Angelucci, Vittorio Sgarbi e Guido Della Frera (qui la classifica completa).

“La nostra presidente Giorgia Meloni è stata attaccata in maniera selvaggia e ingenerosa perché a loro giudizio (del M5s, ndr), sarebbe una persona assente dalle votazioni in parlamento. Ma io voglio ricordare che questa accusa è proprio assurda, perché chi fa il leader di un partito non sempre riesce a stare in aula a votare, ma fa cose molto più importanti, più impegnative, più faticose, dorme meno degli altri e sicuramente più assente in famiglia dei deputati del M5s che se la spassano anche nei weekend e il ruolo di una persona come Giorgia Meloni è quello di confrontarsi con i cittadini, di andare in giro per l’Italia, di andare in radio, di fare interviste”, ha detto Rampelli.

Potrebbero interessarti Stumpo (LeU): “Il taglio dei parlamentari non basta, più servizi ai cittadini” Il viceministro dell'Economia Misiani a TPI: "Faremo ripartire l'Italia" Sparatoria Trieste, il governatore Fedriga: “Si cancelli il programma di Chef Rubio”