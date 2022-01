La foto della Raggi in fila per un tampone: è No Vax? Ri-scoppia la polemica

L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi è no vax? La foto scattata all’esponente del Movimento 5 Stelle nella mattinata di venerdì a Roma (zona piazzale delle Medaglie d’Oro), pubblicata da La Repubblica, ha fatto ri-esplodere la polemica. Nello scatto si vede la Raggi fare la fila per il tampone davanti a una farmacia. Il referto, secondo quanto scritto dal quotidiano, è negativo e vale un Green Pass valido per 48 ore. La grillina lo ritira, poi si infila in auto. Senza accorgersi di essere stata immortalata mentre era in coda.

L’ex Sindaca è stata contagiata dal Covid a novembre 2020 e per mesi ha ribadito di avere anticorpi a sufficienza. Mai un appello a favore della vaccinazione e in campagna elettorale ha optato per la “libertà di scelta”. Adesso c’è chi tra gli scranni del Partito Democratico medita di negarle la presidenza della commissione Expo. Sempre che la Raggi possa continuare ad accedere in aula Giulio Cesare. Già da domani per entrare in consiglio comunale sarà infatti necessario il Super Green Pass. “A quel punto vedremo una volta per tutte se Raggi è “Nì” o “No Vax”, no?”, le parole di uno dei consiglieri della maggioranza di centrosinistra riportare da La Repubblica.