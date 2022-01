“Non mi piace votare scheda bianca, sarebbe come far decidere agli altri. Credo che voterò già da oggi. Non so ancora per chi, ho mille idee ma nessuna certezza, mi farò venire un’illuminazione”. Cosi’ la senatrice a vita, Liliana Segre, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera, mentre sta per iniziare la prima votazione per il presidente della Repubblica.

“Mi aspetto un presidente come Mattarella, dovrebbe avere le stesse qualità”, aggiunge. Poi a chi le ricorda come Mattarella sia a Palermo, in attesa del voto per il suo successore, sottolineando come l’attuale presidente possa pure rientrare facilmente dice: “Sui suoi programmi di viaggio non arrivo, non so che piani abbia di giornata”. Gli orari del voto a Montecitorio per i senatori a vita già fissati da giorni sembrano graditi alla anziana testimone della Shoah. Oggi Segre dovrà votare alle tre del pomeriggio, domani alle 11. “Stupendo, bene, ce la faccio. E’ una cosa davvero molto importante questa elezione”. “Lei non sa che sacrificio ho fatto per venire qui da Milano”, conclude Segre.