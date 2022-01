Quirinale, Salvini: “Pericoloso togliere Draghi da Palazzo Chigi”

“Togliere Draghi dalla presidenza del Consiglio sarebbe pericoloso in questo momento”, ha sottolineato Matteo Salvini, confermando la linea indicata ieri da Silvio Berlusconi nella nota ufficiale con cui ha comunicato il suo passo indietro dalla corsa per il Quirinale. “Faremo i nomi nelle prossime ore, non ci sarà un nome imposto, ma due, tre o quattro”, ha aggiunto Salvini, specificando che tra questi non sarà presente l’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini, sostenuto da Matteo Renzi.

“È stata una domenica di lavoro, utile. Ho raccolto idee e proposte. Ringrazio a nome di tutti gli italiani il presidente Berlusconi per la sua disponibilità e la sua scelta, che ha sgombrato il campo da veti”, ha detto il segretario della Lega, che ha condannato le parole di Enrico Letta durante l’assemblea dei grandi elettori del Pd tenuta nel pomeriggio. “Il centrodestra voterà compatto dall’inizio alla fine, non imporremo niente a nessuno ma proporremo. Però non puoi sederti intorno al tavolo dicendo che qualsiasi proposta arrivi dal centrodestra farà la fine di Berlusconi. Mi pare di dubbio gusto”, ha detto Salvini, che ha auspicato “una scelta veloce e condivisa”. “Spero che dalla sinistra non arrivino solo no”, ha affermato l’ex ministro dell’Interno, uscito da un incontro con i delegati regionali alla Camera, tra cui i presidenti di regione leghisti Luca Zaia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga. L’incontro segue il vertice del centrodestra tenuto ieri a Roma, a cui non ha preso parte Berlusconi, ricoverato da un paio di giorni per alcuni controlli.