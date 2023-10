Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sulla vicenda Giambruno: “Vicino a Meloni e dispiaciuto per Striscia”

Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sulla vicenda Giambruno

Pier Silvio Berlusconi parla per la prima volta, e presumibilmente anche l’ultima, della vicenda Giambruno e dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia riguardanti quest’ultimo.

“Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere” ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset a Bruno Vespa per il libro Il rancore e la Speranza in uscita per Mondadori/Rai Libri il prossimo 8 novembre.

Di recente, anche Marina Berlusconi era intervenuta sull’argomento affermando più o meno quanto dichiarato ora dal fratello: “In questi giorni ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta, ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni. La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni”.

“Quando mio padre è scomparso ho sentito la sua vicinanza alla nostra famiglia e di questo le sono grata (a Giorgia Meloni, ndr). Per quanto riguarda il governo, ho condiviso varie scelte di Palazzo Chigi, a cominciare dalla grande attenzione verso la politica estera in nome di sani e sacrosanti principi atlantisti ed europeisti: viviamo una fase drammatica, nella quale è la nostra stessa identità, liberale e democratica, a trovarsi sotto attacco. L’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina e i massacri in Medio Oriente ne sono la dimostrazione più evidente e più atroce” aveva aggiunto Marina Berlusconi.