Cosa ci faceva la consigliera Patrizia Baffi (Italia Viva) a pranzo con Fontana il 15 luglio?

Il 15 luglio scorso la consigliera di Italia Viva in Regione Lombardia Patrizia Baffi pranzava in un ristorante di Milano con Attilio Fontana: la foto, che ritrae la renziana insieme al governatore lombardo attualmente sotto inchiesta per frode in pubbliche forniture a seguito del caso dei camici forniti dall’azienda di suo cognato, è stata scattata da una scrittrice e da lei pubblicata sul suo profilo Facebook. Nell’immagine si riconosce lo stesso abito, rosso con dei fuori bianchi, che la consigliera di Iv indossava qualche giorno fa durante un intervento in Consiglio regionale.

Patrizia Baffi qualche giorno dopo il pranzo ha partecipato alla riunione del Consiglio regionale in cui si decideva sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 stelle nei confronti di Fontana proprio per via dell’inchiesta che lo vede coinvolto. La consigliera, in quella sede, ha deciso di non sostenere il provvedimento nei confronti del governatore insieme anche a Michele Usuelli di + Europa. Entrambi, lo scorso maggio, scelsero di non appoggiare un’analoga mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera. In quella occasione Usuelli si era astenuto,mentre Baffi aveva abbandonato l’Aula. Baffi, ritenuta “vicina” al presidente lombardo, era già finita al centro di alcune polemiche a seguito della sua elezione, avvenuta grazie ai voti del centrodestra, a presidente della commissione di inchiesta sulla gestione dell’epidemia da coronavirus nella regione. Carica poi successivamente abbandonata a seguito di dimissioni. La foto della consigliera Baffi con Fontana a pranzo insieme lo scorso 15 luglio contribuisce ad alimentare i dubbi sul rapporto che intercorre tra i due.

Leggi anche:

Caso Baffi: il PD si ritira dalla Commissione d’Inchiesta sul Covid in Regione Lombardia / Lombardia, la consigliera di Italia Viva che finge di fare opposizione e invece sta con Fontana

Potrebbero interessarti Morelli (Lega) sbeffeggia il governo su un'iniziativa per i disabili Pd, Orlando al TPIFest!: “Gori dovrebbe spiegarci perché siamo arrivati al 18%” Andrea Orlando al TPI FEST: “Conte è l’uomo giusto per tenere insieme il governo” | VIDEO