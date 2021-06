Orfini al TPI Fest: “A Tor Bella Monaca Letta ha fatto una passerella”

“Le passerelle a Tor Bella Monaca ci sono. È venuto il segretario del mio partito per dare il via alla campagne elettorale per le primarie del centrosinistra a Roma: quella era una passerella. Ce ne sono tante, le fanno Salvini e Meloni di continuo”. Lo ha detto il deputato del Pd Matteo Orfini, intervenuto nella serata di oggi, martedì 22 giugno 2021, al TPI Fest, nel Teatro di Tor Bella Monaca, a Roma.

“Tor bella monaca è un simbolo, come lo è Scampia a Napoli. Sono quei luoghi che acquistano caratteristiche mitologiche. È chiaro però che questi sono luoghi che hanno bisogno di politica sempre. Il punto è capire come la politica e le istituzioni scelgano di lavorare continuamente in luoghi come questo”, ha sottolineato Orfini intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino.

“Ripartire dalle periferie non vuol dire che il politico del centro viene ogni tanto. Il Pd in questo territorio ha avviato un lavoro e lo sta continuando”, ha proseguito il parlamentare dem. “La fatica che la sinistra fa a stare nelle periferie più estreme è figlia delle strategie con cui ha governato. Una stagione in cui la sinistra ha immaginato questa città come se finisse nella prima cintura delle periferie storiche”.

“Il raccordo è diventato un luogo dove scaricare i problemi, non dove risolverli”, ha concluso Orfini. “Essendo Roma la piazza di spaccio più grande d’Europa è un mercato che crea welfare. Finché a quei ragazzi che vivono di questo non si dà alternativa non ne usciamo. Bisogna riprogettare le città investendo qui. Gualtieri deve alzare il livello del gioco e dare un’idea di cosa vuole che diventi questa città”.