Parla a TPI Nicola Cesari, il presunto fidanzato segreto di Maria Elena Boschi

La bomba è esplosa nel tardo pomeriggio di lunedì 2 dicembre: Nicola Cesari, sindaco del comune parmense di Sorbolo Mezzani, sarebbe il presunto fidanzato di Maria Elena Boschi.

A lanciare il gossip è stato il sito Dagospia, che ha svelato il nome di Cesari, primo cittadino di Sorbolo Mezzani, eletto con il Partito Democratico e recentemente passato a Italia Viva, il partito fondato dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Interpellato da TPI, però, Nicola Cesari ha smentito qualsiasi legame con Maria Elena Boschi.

Sindaco Cesari, si vocifera che lei sia il fidanzato segreto di Maria Elena Boschi. È vero?

“Guardi, le rispondo con una battuta. Gli unici boschi a cui sono affezionato sono quelli dove vado per funghi, peraltro con regolari permessi”.

Ma lei conosce Maria Elena Boschi?

“Certo che la conosco, ma ribadisco che non ho nulla a che fare con lei. La conosco come conosco Matteo Renzi e tutti gli altri che fanno parte di Italia Viva, il partito a cui appartengo dopo aver lasciato il Partito Democratico”.

Perché pensa sia stato fatto il suo nome?

“Dopo aver parlato alla Leopolda e sabato scorso a Bologna, mi aspettavo che qualcuno facesse battute”.

Quindi sta dicendo che il suo nome è stato fatto uscire ad arte?

“Non è la prima volta che mi capitano situazioni simili. Ho un passato da modello e spesso sono state fatte battute simili sul mio conto. Ma io sono una persona seria e oltretutto sono felicemente fidanzato con Alessia, un avvocato”.

Tornando alla politica. Che cosa si aspetta dalle elezioni regionali che si terranno a gennaio in Emilia?

“Che una persona capace e seria come Stefano Bonaccini, che io sostengo convintamente prima di tutto come persona, riesca a prevalere su chi non conosce i confini dell’Emilia e che si vanta di non aver mai letto un libro in vita sua”.

Potrebbero interessarti Mes, Conte attacca Salvini: "Scarsa cultura delle regole" Lite in tv tra David Parenzo e Daniela Santanché: “Andrebbe a una cena per la marcia su Roma”, “Cretino” La gaffe del Comune di Genova sul ponte intitolato a Quattrocchi (di L. Tosa)

Maria Elena Boschi: “Ho avuto un fidanzato segreto”

L’indiscrezione, che in poche ore ha fatto il giro del web, nasce dopo le dichiarazioni che l’ex ministro ha fatto al settimanale di gossip Chi.

“Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola” aveva dichiarato la Boschi, che poi aveva aggiunto “Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”.

Con la smentita di Nicola Cesari, arrivata successivamente anche sul suo profilo Facebook, la “caccia” all’enigmatico Mister X continua.

Maria Elena Boschi: “Ho avuto un fidanzato segreto. E sono stata bravissima a nasconderlo”