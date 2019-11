Valentina Nappi contro Giorgia Meloni: “Se lei è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale”

“Se Giorgia Meloni è cristiana, io non ho mai fatto sesso anale”. Sono le parole della pornostar Valentina Nappi, che torna con le sue battute sarcastiche sui leader politici. Nappi fa riferimento all’ormai virale discorso di Giorgia Meloni a piazza San Giovanni a Roma, in occasione della manifestazione del centro destra unito, in cui si definisce donna, mamma e cristiana.

Le parole di Giorgia Meloni, riprese ironicamente dalla nota pornostar, sono anche diventate il testo di una hit virale sui social

La leader di Fratelli d’Italia non ha risposto a Valentina Nappi.

Valentina Nappi nei mesi scorsi aveva già fatto una battuta simile all’indirizzo di Matteo Salvini, che aveva provocato accese discussioni sui social. “Se Matteo salvini è cristiano, io sono vergine”, aveva scritto la pornostar su Twitter.

