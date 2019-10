Moscopoli, Migliore (Italia Viva) a TPI: “Vogliamo la verità su Salvini, istituiremo commissione d’inchiesta”

Moscopoli, Migliore a TPI (Italia Viva):”Istituiremo commissione d’inchiesta”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mercoledì 23 ottobre, è stato ascoltato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), dove ha riferito sul cosiddetto Russiagate, ovvero sulle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali americane del 2016.

Durante il suo intervento, Conte ha dichiarato: “Siamo al di là di un’opinione o di una sensibilità istituzionale, forse Matteo Salvini dovrebbe chiarire che ci faceva con Gianluca Savoini, con le massime autorità russe, il ministro dell’Interno, il responsabile dell’intelligence russa. Dovrebbe chiarirlo a noi e agli elettori leghisti. Dovrebbe chiarire se idoneo o no a governare un Paese”.

Quello di Conte è stato un intervento molto atteso ed esortato anche da Matteo Renzi di Italia Viva, ma anche molto criticato, come avvenuto per parte di alcuni esponenti della Lega.

Gennaro Migliore, ex Pd e oggi deputato con Italia Viva, commenta con TPI – che lo ha contattato telefonicamente – le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri a Palazzo Chigi, subito dopo l’audizione sul Russiagate.

Le dichiarazioni del premier Conte sul caso Russiagate sono state sufficienti?

Il Copasir sta facendo ulteriori approfondimenti dai quali emergeranno informazioni che riguardano anche l’opportunità di incontri autorizzati dal premier. Dopo di che, penso che si debba procedere con molta cautela in questi casi perché si tratta di questioni che hanno un rilievo sulla sicurezza nazionale e quindi ovviamente allo stato attuale mi fermo e mi attengo alle parole che il premier ha voluto utilizzare. Verificheremo con ulteriori approfondimenti se ci sono cose in più.

C’è chi ha accusato il premier di aver violato il segreto di stato.

Questo lo valuteranno gli organi competenti a partire dal Copasir. Non voglio fare polemiche su questioni legate alla sicurezza perché è troppo importante il tema e non vorrei lasciarlo alla polemica politica. Si tratta di avere le informazioni per avere il quadro più chiaro. Le stiamo acquisendo.

Salvini invece non vuole rispondere:

Salvini ha omesso molte cose, specialmente nel periodo in cui lui è stato ministro. Ha omesso in primo luogo di spiegare perché non ha denunciato Savoini. Se uno è totalmente estraneo ai fatti, denuncia per diffamazione chi parla a nome suo. Mi sembra il minimo.

Cosa dice rispetto alle polemiche che si sono sollevate sulla puntata di Report?

È tipico di Salvini strumentalizzare tutto. Ha utilizzato questa sua funzione di ministro all’epoca per questo tipo di sconfinamento. Non mi meraviglio.

Potrebbero interessarti Manovra, Garavaglia (Lega): “Numeri farlocchi dal governo, e una miriade di tasse” Moscopoli, tutta la storia sui presunti fondi russi alla Lega che travolge Salvini e Savoini M5S chiede la verità su Moscopoli, ma quando scoppiò lo scandalo parlava solo di Bibbiano (di C. Matteini)

Sull’istituzione della commissione d’inchiesta su Salvini cosa farà Italia Viva?

Quella proposta porta la mia firma. Italia Viva ovviamente ci sarà. Non vogliamo inchiodare Salvini, ma solo avere la verità.

Russiagate, la spinosa audizione di Conte al Copasir: i cinque punti che non ha mai chiarito

Moscopoli, tutta la storia sui presunti fondi russi alla Lega che travolge Salvini e Savoini