È morto l’ex senatore M5S no vax Bartolomeo Pepe

L’ex senatore 5 stelle, Bartolomeo Pepe è morto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 dicembre. Pepe era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Anche Davide Crippa, capogruppo dei Cinquestelle alla camera ha confermato la scomparsa del parlamentare con un messaggio di cordoglio: «Apprendo con dispiacere della morte dell’ex senatore Bartolomeo Pepe. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare».

“Il Coronavirus è una ridicola isteria”, scriveva l’ex senatore del Movimento5stelle Bartolomeo Pepe, che in Parlamento aveva provato a organizzare la visione del film “Vaxxed”.

Bartolomeo si era scagliato contro l’obbligo vaccinale dai tempi del decreto Lorenzin. Eletto in Senato con il M5S nel 2013, due anni dopo è uscito dal movimento per passare al gruppo Grandi Autonomie e Libertà. Era arrivato in Ospedale sabato scorso ed era stato intubato in seguito a una ventilazione polmonare non invasiva. Ma da allora, fa sapere il Mattino, le sue condizioni non erano migliorate.