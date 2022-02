Chi è Serena Cappello, la moglie di Mario Draghi

Chi è la moglie di Mario Draghi, l’ex presidente della BCE ora presidente del Consiglio? Si chiama Maria Serenella (Serena) Cappello ed è sposata con il probabile futuro premier dal 1973. La donna proviene da una famiglia nobile essendo una discendente della sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici, Bianca Cappello, ed è esperta di letteratura inglese. Mario e Serena hanno avuto due figli: Federica Draghi (laureata in biologia con tanto di master preso a New York sul business. Attualmente dirige una multinazionale che cura le biotecnologie) e Giacomo Draghi (laureato presso la Bocconi e attualmente trader finanziario presso la Morgan Stanley). Tra le fila della famiglia Draghi, in cui la moglie dell’ex presidente della Bce ha un ruolo molto importante, c’è poi un bracco ungherese, il cane a cui Mario Draghi è molto affezionato e con il quale condivide buona parte del tempo libero.

“Chiedete a mia moglie”

Quando Mario Draghi lasciò la presidenza della Bce, in tanti gli chiesero i suoi progetti per il futuro. Domande a cui il banchiere rispose con un “chiedete a mia moglie. Spero almeno che lei lo sappia”. E su un futuro in politica o sull’eventuale partecipazione alla corsa per la prossima presidenza della Repubblica, nel 2022, disse: “Davvero non so. Lo ho detto molte volte. Chiedete a mia moglie, ne sa più lei”.