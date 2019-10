Il viceministro dell’Economia Misiani (Pd) a TPI: “Con questa manovra faremo ripartire l’Italia”

“Presenteremo una manovra di bilancio che ha l’ambizione di far ripartire l’Italia”. Sono le parole del viceministro dell’Economia Antonio Misiani, del Partito democratico, ai microfoni di TPI. “Lo faremo attraverso 3 grandi scelte: la prima è evitare l’aumento dell’Iva che penalizzerebbe le famiglie più povere, la seconda è tagliare le tasse sui lavoratori, a partire da quelli coi redditi più bassi e la terza è un piano di investimenti per l’ambiente che abbiamo chiamato green new deal, che creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro e che aiuterà i ragazzi che ogni anno sono costretti a lasciare l’Italia”. Ma in cosa consiste questo green new deal?

“Il green new deal sarà un piano di investimenti da 50 milioni di euro in 15 anni, e incentivi per le imprese che investono nella sostenibilità ambientale”, spiega ancora il viceministro Misiani.

“Stiamo lavorando per l’ampliamento del piano impresa 4.0 anche agli investimenti ecosostenibili delle aziende. Il taglio del cuneo fiscale va visto in un orizzonte triennale. Si parte nel 2020, si va a regime nel 2021. Partiamo dai lavoratori più deboli e precari, soprattutto giovani”.

