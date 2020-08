“Ti uccido”: il ministro Boccia minacciato di morte su Facebook

“Ti vengo a prendere e ti uccido. Ti vengo a prendere e ti uccido. Ho letto questo messaggio più di una volta, poi guardavo la sua foto e vedevo un padre con in braccio suo figlio… Incredulo guardo il suo profilo e vedo un utente rabbioso, che inneggia a Diabolik e Carminati, un militante della destra estrema che rimpiange lo squadrismo”. Così in un post su Facebook il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia denuncia oggi, sabato 15 agosto, le minacce di morte ricevute via web.

“Non mi faccio intimorire da una minaccia di morte su Facebook, non è la prima e purtroppo non sarà l’ultima fino a quando ci saranno gli alimentatori di odio; ho provveduto come sempre a segnalarlo alle autorità competenti – spiega Boccia nel post – Noi andiamo avanti, a testa alta, tutelando sempre e soltanto la sicurezza sanitaria e i diritti di tutti, a partire dal diritto alla salute che non può essere calpestato dai negazionisti e dagli squilibrati che non ci fanno paura #bastaodio”.

Diversi i messaggi di solidarietà ricevuti dal ministro dem. Fra questi anche quello della sindaca di Roma Virginia Raggi: “Solidarietà a ministro Boccia per le minacce di morte ricevute su Facebook. Mai piegarsi davanti violenza e intimidazioni”.

Leggi anche: Boccia a TPI: Assistenti civici? Aiuteranno anziani e malati, altro che guardie venezuelane

Potrebbero interessarti Le mille (assurde) cause di Renzi contro chi osa criticarlo: l’ultima a TPI. Ma noi andiamo avanti La svolta di Di Maio: "Inizia una nuova era per il M5s: dico sì al Pd" Bonus Inps, parla il deputato M5s sospeso: “Non ho fatto nulla di illecito, io ci metto la faccia”