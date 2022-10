Migranti, Salvini: “Stop a business dell’immigrazione clandestina”

Matteo Salvini, vicepremier e ministro alle Infrastrutture, torna su un tema a lui caro: i migranti. E sui social scrive: “Messaggio per i trafficanti di esseri umani e per i loro complici: come da programma elettorale del centrodestra, l’Italia non tollererà più il business dell’immigrazione clandestina e degli sbarchi fuori controllo. Le Ong straniere si regolino di conseguenza…”. A corredo del post, Salvini pubblica un cartello con scritto “Altro che in Italia, le Ong vadano nei loro paesi!”. Poi i nomi delle due navi in avvicinamento (Ocean Viking e Humaniti 1) e il numero di migranti a bordo (202 e 180).