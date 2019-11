Migranti: Asso Trenta è in acque italiane, al largo di Pozzallo

Migranti: Asso Trenta è in acque italiane, al largo Pozzallo

Il mercantile italiano Asso Trenta, che ieri ha salvato circa 200 migranti davanti alla Libia, è entrato in acque territoriali italiane e si trova in questo momento al largo di Pozzallo, dove dovrebbe sbarcare in mattinata.

Duecento persone in pericolo

“Circa 200 persone in difficoltà sono state salvate tra ieri sera e stamattina in acque internazionali e sono ora a bordo del mercantile Asso Trenta, battente bandiera italiana”. È quanto riferisce Alarm Phone, che ha informato la Guardia costiera e le nostre autorità: “le persone sono scappate dalla Libia e non possono farvi ritorno – ribadisce l’organizzazione su Twitter – e devono essere portate in salvo in Europa”.

La Alan Kurdi attracca a Taranto

Intanto, è in corso lo sbarco delle 88 persone recuperate dalla Alan Kurdi. Il Viminale ha reso noto che si è conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti presenti sulla nave, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia ne accoglieranno 60, il Portogallo 5 e l’Irlanda 2.

Per la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese “non siamo di fronte ad alcuna invasione: basti pensare che nel 2019 gli arrivi sono stati circa 9.600 rispetto ai 22mila di tutto il 2018”. La ministra riconosce che a settembre c’è stato un aumento degli arrivi, “ma è riconducibile soprattutto all’aumento degli sbarchi autonomi”.

